una donazione per il Fondo destinato alle poverta’ energetiche

Una donazione di cinquemila euro per aiutare chi ha difficolta’ a pagare le bollette. A effettuarla e’ stata Estenergy, che al termine della campagna #iodonoenergia Runners Edition ha donato 5.054 euro al fondo del Comune di Padova destinato alla copertura dei costi delle bollette.

“Voglio ringraziare, assieme al sindaco Sergio Giordani e a tutta la giunta l’azienda per questa donazione- sottolinea l’assessora al sociale Marta Nalin – Si tratta di una bella iniziativa che sostiene le famiglie in difficolta’ coinvolgendo gli sportivi. Quello delle poverta’ energetiche e’ un problema oggi sempre piu’ pressante e come amministrazione siamo attivi per promuovere delle politiche che possano andare incontro alla famiglie che sono in difficolta’ nel pagare le bollette. Il Comune investe risorse importanti, ma l’aiuto dei privati puo’ consentirci senz’altro di fare di piu’. E’ possibile sostenere i Servizi Sociali anche destinando il proprio 5 per mille” .

Il Servizi Sociali del Comune di Padova, attraverso gli Interventi economici finalizzati (Ief), assegna dei contributi economici con carattere occasionale, prevalentemente orientati a rispondere al pagamento di bollette, spese condominiali, altre spese impreviste. Nel 2017 questi contributi sono stati 748 per un importo complessivo di 257 mila e 856 euro.

A questi contributi si affianca quello denominato Ief Gas, finalizzato in particolare al pagamento del riscaldamento domestico. Nel 2017 i destinatari di Ief Gas sono stati 337 per un importo di 96.707 euro.

Inoltre per il 2017 e’ stato stanziato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione l’importo di 103.096 euro per agevolazioni per il servizio idrico integrato in favore di persone in condizione di disagio economico . I nuclei familiari che hanno usufruito dell’agevolazione sono stati 452.

E’ possibile per tutti i cittadini destinare il 5 per mille a sostegno delle attivita’ sociali del Comune di Padova. I fondi raccolti in questo modo vengono utilizzati per potenziare i servizi domiciliari per gli anziani soli, promuovere azioni di benessere per le famiglie e realizzare progetti per persone con difficolta’ economiche.

Grazie ai 55.147,85 euro, ricevuti con le dichiarazioni dei redditi dei cittadini di Padova del 2014, sono stati aiutati 235 nuclei in difficolta’.

#iodonoenergia e’ un’iniziativa solidale di EstEnergy che ha coinvolto runner e non solo in occasione della Padova Marathon che si e’ corsa lo scorso 22 aprile. Correndo e condividendo i propri allenamenti nelle quattro settimane che hanno preceduto la maratona ed entrando nella Pawer Box, la stanza della solidarieta’ in cui era possibile disegnare con la luce, nei giorni dell’evento in Prato della Valle era possibile infatti donare a favore del fondo a sostegno delle poverta’ energetiche.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

