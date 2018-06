SigilloImmagine ‘Dalla Pittura alla Fotografia’

Continua con la mostra “Dalla Pittura alla Fotografia. I quadri di Gioacchino Bragato interpretati dal Gruppo Fotografico Antenore” il progetto dell’Universita’ Popolare di Padova “SigilloImmagine”, avviato nel 2017 in collaborazione con la storica associazione padovana di fotografia, a latere del concorso biennale “Il Sigillo”, per racconti, fotografie e illustrazioni.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, sara’ inaugurata mercoledi 6 giugno alle ore 18.00 al Centro Culturale Altinate/San Gaetano e rimarra’ aperta, ad ingresso libero, fino a domenica 15 luglio 2018.

L’esposizione mette a confronto una selezione di 33 opere del pittore padovano Gioacchino Bragato al quale sono ispirate 51 immagini dei fotografi del Gruppo Fotografico Antenore, in un originale dialogo tra pittura e fotografia.

Espongono i fotografi: Stefano Barbieri, Beppe Bizzotto, Samuele Boldrin, Michele Bosciano, Aldo Callegaro, Michela Checchetto, Mauro Chino, Antonio Coppola, Roberto Ianniti, Donatello Mancusi, Alessandro Nalin, Stefania Parise, Lorenzo Ranzato, Eleanna Rocchetti, Massimo Santinello, Amleto Sartorato, Giorgio Tognon, Donatella Tormene, Corina Veronese, Monica Zanella, Francesco Zuanon.

Gioacchino Bragato presenta il paesaggio veneto filtrato da una ricercata leggerezza, attraverso immagini piene di colore. Le sue opere si distinguono per l’inconfondibile linguaggio artistico, solo apparentemente naif e per la varieta’ di tecniche utilizzate: pastelli, tempere, oli, disegni a penna e inchiostro, incisioni, acquerelli, collage e misture di pigmenti.

Nato a Saonara nel 1940, inizia a dipingere nei primi anni ’60, ottenendo ben presto i primi riconoscimenti pubblici. Nel 2011 e’ stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e nel 2013 e’ stato insignito del Sigillo della Citta’ di Padova, onorificenza riconosciuta a benemeriti della cultura padovana.

Fondata nel 1903 dalle organizzazioni mutualistiche popolari denominate Casse peote, l’Universita’ Popolare di Padova ha come logo il sigillo realizzato nell’immediato secondo dopoguerra dallo scultore padovano Amleto Sartori (1915-1962).

Il Gruppo Fotografico Antenore BFI- Benemerito della Fotografia Italiana – (http://www.fotoantenore.org) e’ una associazione fondata nel 1991, con l’obiettivo di diffondere la cultura del linguaggio fotografico attraverso attivita’ di tipo formativo, convegnistico ed espositivo.

web info: http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/dalla-pittura-alla-fotografia

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20180604/comunicato-stampa-sigilloimmagine-%E2%80%9Cdalla-pittura-alla-fotografia%E2%80%9D