Sanita: zaia, al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso

Treviso, 5 giu. (AdnKronos) – “Ho dato incarico ai tecnici di studiare una revisione del sistema di gestione dei Pronto Soccorso (basato sui codici bianco, verde, giallo e rosso ndr) che possa superare la prassi dei codici-colore per rendere piu veloce la presa in carico e la cura al malato. Puntiamo a ridurre, se non eliminare, le attese, quanto meno quelle che non dovrebbero esserci. La perfezione non esiste, ma alla perfezione bisogna sempre tendere, come ho visto fare qui, oggi”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia intervenendo all’inaugurazione del nuovo blocco operatorio e della nuova area sterilizzazione realizzati alla Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier (Treviso).

La struttura, che opera in regime di convenzione pubblico-privato, ha 170 posti letto, dei quali 129 in convenzione, effettua oltre 10.000 ricoveri e eroga oltre 400 mila prestazioni sanitarie l’anno. Uno dei suoi fiori all’occhiello e l’area chirurgica (in particolare ortopedia protesica per la quale e al primo posto in Veneto e al quarto nazionale per numero di interventi) che, da oggi, puo contare su un nuovo blocco operatorio, con una nuova, modernissima sala operatoria che si aggiunge alle tre gia presenti. Complessivamente ora la Clinica dispone di 7 sale operatorie e risulta essere la prima privata-convenzionata del Veneto a provvedere direttamente alla sterilizzazione.

(Adnkronos)