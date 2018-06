Sanita: zaia, al via studio su nuova organizzazione ai pronto soccorso (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Troppo spesso – ha tenuto a sottolineare il Presidente della Regione – quando si vuol alzare polveroni politici, la sanita privata-convenzionata viene dipinta alla gente come un problema. Invece e tutto il contrario. Nel Veneto il rapporto con il sistema pubblico e virtuoso ed equilibrato: dove non arriviamo noi, arrivano loro e viceversa, e a guadagnarci e il paziente. Esempi virtuosi come Monastier, confrontati con quelli degli ospedali pubblici, attivano una sana competizione a chi fa meglio e, per certi versi, il privato costituisce anche un benchmark con cui confrontarsi giorno per giorno”.

“La qualita professionale e le tecnologie viste oggi qui – ha aggiunto il Governatore – sono la conferma della bonta della scelta strategica fatta in materia di sanita pubblico-privato in Veneto che e stata, e sara anche nel nuovo Piano Socio Sanitario 2019-2023 che abbiamo appena varato, quella di valorizzare e far crescere il privato esistente anziche allargare troppo le maglie. Scelta vincente: il 12% di privato che opera in convenzione in Veneto e totalmente di elevata qualita. Il che – ha concluso – contribuisce anche ai 300 milioni l’anno di mobilita sanitaria extraregionale che tutta la sanita veneta, anche quella privata, sa attrarre con la qualita professionale e strutturale e con le alte tecnologie”.

