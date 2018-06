La Nuova Provincia di Padova, grazie alla collaborazione e al sostegno economico della Regione del Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, intende avviare la programmazione di “RetEventi Cultura Veneto 2018” attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle associazioni del territorio, privilegiando in particolar modo le proposte culturali in grado di esprimere al meglio una logica di rete e di sistema, con rilevanza sovra comunale, di elevata qualità artistica e professionale relative alle sezioni individuate (musica, teatro per adulti, teatro per ragazzi e letture animate, danza, rievocazioni storiche, festival e rassegne cinematografiche, convegni, conferenze, esposizioni e saggistica). Forte dei risultati conseguiti nell’anno 2017, con oltre 1.500 manifestazioni promosse articolate in diversi eventi, RetEventi sostiene la Cultura quale risorsa strategica del territorio.

Questa edizione di RetEventi, richiamandosi al primo Centenario della Grande Guerra, propone il tema “Avamposti Culturali. Percorsi storico-artistici nel territorio”, per la valorizzazione delle postazioni culturali avanzate, dei punti di frontiera artistici, di tutti quei luoghi che potremmo definire, usando un linguaggio propriamente militare, avamposti culturali del territorio. Luoghi che grazie al particolare fascino architettonico e alla configurazione storica rappresentano un punto di ritrovo per la comunità, utilizzati per creare occasioni culturali, ma anche per immaginare percorsi di scoperta, di avanguardia, in prima linea nelle sperimentazioni artistiche. RetEventi diventa quindi un calendario di bordo delle missioni artistiche che coinvolgeranno il nostro territorio, dalle più antiche alle più innovative: nei luoghi della memoria, nei luoghi della storia.