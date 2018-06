Maltempo: assessore veneto, nuova app arpav per info in tempo reale su temporali

Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale dell’arrivo di temporali o, in generale, di precipitazioni intense e stato messo a punto da Arpav ed e ora disponibile per chiunque, scaricando una specifica “App Temporali” sul proprio smartphone. L’applicazione e stata presentata oggi a Venezia dall’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin coadiuvato da Alberto Luchetta Direttore del Dipartimento Sicurezza del territorio di Arpav.

“Si tratta di un servizio in piu reso al cittadino – ha spiegato l’assessore – perche sia informato in anticipo su possibili fenomeni intensi e programmare cosi le sue attivita, soprattutto quelle all’aria aperta. Nasce dalla possibilita data dai radar meteo in gestione all’Arpav, che forniscono dati elaborati in modo automatico e in tempi molto brevi. E’ un sistema realizzato completamente in casa e le uniche spese vive sono quelle per l’utilizzo dei server necessari a consentire agli utenti di accedere al servizio”.

