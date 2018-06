FederlegnoArredo: oltre 8,5 mld produzione filiera lombarda

Milano, 5 giu. (AdnKronos) – La Lombardia si conferma regione trainante per la filiera del legno-arredo. Se con un Pil che sfiora i 360 miliardi rappresenta il 22% del Pil totale del paese, il comparto in Lombardia arriva a pesare il 25% sulla filiera nazionale. Supera gli 8,5 miliardi il valore della produzione in regione, divisi tra legno (2,7 miliardi) e arredo (6 miliardi). E’ la prima tra le regioni italiane per l’export: circa il 60% della produzione totale del settore e’ destinata prevalentemente a Francia (13%), Stati Uniti (10%), Germania (9%) e Svizzera (8%).

“La Lombardia per noi vuole dire, nel legno-arredo, la prima regione in Italia. Per noi e’ fondamentale” spiega il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, presentando il capitolo del report sui distretti dedicato alla regione . “Oggi produce otto miliardi e mezzo di cui 2,7 della parte legno e 6,1 della parte arredo con un saldo positivo di esportazioni di circa 2,7 miliardi. Noi esportiamo prodotto tra legno e arredo per 4 mld e ne importiamo pari a 1,7 mld. Quindi questo significa – fa notare – sicuramente un vanto e una eccellenza per quello che stiamo facendo. In Regione si trovano circa 10mila nostre imprese, 50mila addetti e un fatturato di 8,5 miliardi”.

Fattore competitivo per il settore, la ricerca e sviluppo: “Le nostre aziende hanno investito del loro fatturato circa il 4,2% in ricerca sviluppo e informazione. Questo – chiosa Orsini – e’ fondamentale per essere performanti. Noi lo abbiamo dimostrato al salone del Mobile dove abbiamo ospitato 188 paesi del mondo con 434mila visitatori. Abbiamo presentato prodotti sempre piu’ tecnologici e innovativi proprio grazie agli investimenti che vengono fatti in azienda”. “Certo – non manca di fare notare – Industria 4.0 ci ha aiutati, perche’ avere stabilimenti innovativi significa prodotti innovativi e questo e’ il sistema giusto per mantenere la leadership”.

(Adnkronos)