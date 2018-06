Favola Cecchinato: Djokovic ko e semifinale Roland Garros

Tennis





Parigi, 5 giu. (AdnKronos) – La storia di Marco Cecchinato a Parigi ha tutti i connotati di una favola: dai challenger alla semifinale del Roland Garros nel giro di pochi mesi.

Sulla terra rossa parigina, l’azzurro ha incantato gli spettatori e annichilito l’illustre avversario, l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic. Il 25enne di Palermo alla fine si e’ imposto in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), 1-6, 7-6 (13-11) al quarto match point in quasi tre ore e mezza di gioco. In lacrime dopo il colpo vincente sdraiato a terra: Cecchinato e’ l’ottavo italiano ad arrivare in una semifinale di uno Slam.

(Adnkronos)