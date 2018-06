Domenica 10 giugno Domenica Sostenibile a Sacra Famiglia

10 in zona Sacra Famiglia- Basso Isonzo il Comune di Padova organizza il terzo appuntamento delle “Domeniche Sostenibili. Vivi la città senza auto”.

All’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita ci saranno: visite guidate, pic-nic, attività per bambini e intrattenimento musicale al Basso Isonzo (Giardino Campo dei Girasoli), passeggiate nordic, biciclettata e attività di animazione in piazza Napoli ed ex scuderie Carotta, tree-climbing al Giardino degli Ulivi di Gerusalemme. Altre attività sono previste al centro “Il Borgo” (zona Mandria) e in Piazzale Cuoco. Per altre informazioni cliccare qui.

Molte delle iniziative si svolgono dalle 10:00 alle 18:00, orario in cui è in vigore in zona Sacra Famiglia – Basso Isonzo il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi). Per altre informazioni cliccare qui.

