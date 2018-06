Criminalita: gen. la gala (carabinieri), in calo i reati predatori, in aumento truffe ad anziani

Padova, 5 giu. (AdnKronos) – Oggi presso Comando Legione Carabinieri Veneto in occasione del 204 anniversario della festa dell’Arma il comandante, Gen. Giuseppe La Gala, nel presentare l’evento ha fatto anche un rapido bilancio dell’anno passato: si registra un sensibile calo dei reati consumati, soprattutto quelli predatori. Aumentano invece i delitti che colpiscono le fasce deboli: tra tutti le truffe agli anziani.

L’arma con un suo modello organizzativo centenario si ripropone come sempre tra la gente con le sue stazioni, e i suoi militari. Importante il servizio porta a porta, fatto solo e sempre da militari in uniforme per arrivare anche alle persone piu deboli ed isolate, ha sottolineato.

A fianco della cerimonia che si svolger? domani alle ore 18 alla caserma Condotto e Marinese, si potra visitare una mostra significativa che ha come leit motiv “I carabinieri nel cinema!”.

(Adnkronos)