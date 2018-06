convegno sul Kurdistan iracheno e siriano “Municipi senza Frontiere”

Un ponte tra Padova e il Kurdistan: Comune di Padova e Anci organizzano l’incontro “Municipi senza frontiere. Il ruolo delle municipalita’ italiane per la pace nel Kurdistan iracheno e siriano” mercoledi 6 giugno, alle 20:45 in sala Paladin a Palazzo Moroni.

La serata affronta la questione dei conflitti nell’area curda del Medio Oriente, cercando di fornire strumenti di lettura e di comprenderne i riflessi per le comunita’ locali in Italia ed e’ inserita nel programma partecipativo promosso dall’Anci “Municipi senza frontiere”, che si pone l’obiettivo quello di accrescere la capacita’ di gestione delle Municipalita’, promuovendo quelle piccole azioni di aiuto e sostegno reciproco da parte dei Comuni volte a migliorare la collaborazione e lo scambio.

“Come sottolineato in un intervento in Consiglio Comunale il 12 marzo scorso e come promesso agli studenti ricevuti a Palazzo Moroni il 24 aprile – racconta Francesca Benciolini, assessora alla pace, diritti umani e cooperazione internazionale del Comune di Padova – La nostra attenzione nei confronti della situazione siriana e’ alta. Per questo siamo entrati nella rete promossa dall’Anci di Municipi senza Frontiere organizzando con loro una serata di resoconto e riflessione sulla situazione in Siria e sul ruolo delle municipalita’ nell’affiancare i Comuni della zona del Kurdistan siriano ed iracheno” .

Nel programma “Municipi senza frontiere” si inserisce il progetto “Sostegno alle municipalita’ curde nel Nord est della Siria e in Iraq” che, attraverso il rafforzamento della democrazia locale, intende incoraggiare e sostenere i processi di governance locale nelle zone del Nord della Siria e dell’Iraq, in corrispondenza delle aree curde all’interno dei due Stati nazionali.

Il programma dell’incontro padovano, moderato dall’assessora Benciolini, dopo i saluti del sindaco Sergio Giordani e del prefetto Renato Franceschelli prevede la presentazione del progetto “Municipi senza frontiere” da parte di Antonio Ragonesi, responsabile Anci nazionale per l’area relazioni internazionali, sicurezza, legalita’ e diritti civili, territorio e infrastrutture, ambiente e protezione civile.

Seguiranno poi gli interventi di Domenico Chirico, direttore dei programmi e responsabile Siria di “Un Ponte Perehellip;”, Vilma Mazza, associazione Ya Basta, coordinatrice del progetto “Grow up together” realizzato con il contributo della Regione del Veneto, Claudio Calia, autore del libro a fumetti “Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno”, Aurora D’Agostino, direttivo Giuristi democratici Padova, Antonio Nicolini, inviato di Emergency nel Kurdistan Iracheno e Shorsh Surme, direttore del portale “Panoramakurdo”.

Interverra’ in collegamento anche Carlo Batori, consigliere del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazione che segue il progetto in Kurdistan con Anci.

Durante l’incontro e’ previsto il contributo musicale di Luca Chiavinato, curatore del cd “Walking Sounds. Traks from Iraq Kurdistan to Italy”.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

