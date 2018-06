Conte: ‘Populisti? Ascoltiamo la gente’

Senato





Roma, 5 giu.(AdnKronos) – Elogio del populismo, il ricordo del migrante ucciso in Calabria, daspo ai corrotti, apertura alla Russia, flat tax e reddito di cittadinanza. E’ durato un’ora e 12 minuti il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenuto in Aula al Senato per chiedere la fiducia. Completo blu, camicia bianca e cravatta violet, il premier ha debuttato a Palazzo Madama con i due leader di Lega e M5S Matteo Salvini e Luigi Di Maio seduti al suo fianco.

“Assumo questo compito – ha esordito – con umilta’ e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilita’ affidatemi. Non sono spinto da nient’altro – ha assicurato – che da spirito servizio”.

“Mi propongo a voi e, attraverso voi, ai cittadini – ha affermato – come l’avvocato che tutelera’ l’interesse degli italiani”. “Abbiamo apportato un cambiamento radicale del quale siamo orgogliosi”, ha rimarcato. “Nel contratto di governo – ha sottolineato – accanto a misure piu’ immediate, sono presenti profonde riforme di carattere strutturale”. “Se populismo – ha spiegato – e’ attitudine ad ascoltare i bisogni della gente, allora lo rivendichiamo”. Conte ha poi annunciato che la sua prima uscita pubblica sara’ per i terremotati.

MIGRANTI – Parlando di immigrazione, il presidente del Consiglio ha promesso: “Metteremo fine al business dell’immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarieta’”. Il premier ha poi sottolineato: “Non siamo e non saremo mai razzisti. Vogliamo che le procedure mirate all’accertamento dello status di rifugiato siano certe e veloci, anche al fine di garantire piu’ efficacemente i loro diritti”.

OMAGGIO A SACKO – Nel suo discorso Conte ha voluto ricordare Sacko Soumayla, il migrante sindacalista ucciso nei giorni scorsi. “La politica – ha sottolineato – deve farsi carico del dramma di queste persone e garantire percorsi di legalita’, che costituiscono la stella polare di questo programma di governo”.

EUROPA – Parlando di Europa, Conte ha detto: “E’ la nostra casa. Quale Paese fondatore abbiamo il pieno titolo di rivendicare un’Europa piu’ forte e anche piu’ equa”.

APERTURA A RUSSIA – Dopo aver ribadito il rapporto “strategico” con l’alleato Usa, il premier ha annunciato: “Saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la societa’ civile russa”.

DASPO PER CORROTTI – Conte ha poi dichiarato che la corruzione sara’ combattuta con “metodi innovativi come il ‘daspo’ ai corrotti e con l’introduzione dell’agente sotto copertura”.

REDDITO CITTADINANZA – Parlando di reddito di cittadinanza, il presidente del Consiglio ha spiegato che il beneficio sara’ “commisurato alla composizione del nucleo familiare” e “condizionato alla formazione professionale e al reinserimento lavorativo”. “Ci proponiamo, in una prima fase – ha aggiunto -, di rafforzare i centri per l’impiego” e in una seconda fase di erogare “il sostegno economico vero e proprio”.

PENSIONE DI CITTADINANZA – “Ci premureremo di intervenire – ha poi dichiarato – anche a favore dei pensionati che non hanno un reddito sufficiente per vivere in modo dignitoso, introducendo una pensione di cittadinanza”.

TAGLIO PENSIONI D’ORO – Nel suo discorso Conte ha anche annunciato il taglio delle pensioni d’oro: “Interverremo sugli assegni superiori ai 5.000 euro netti mensili nella parte non coperta dai contributi versati”.

FLAT TAX – Parlando di tasse, il premier ha detto: “L’obiettivo e’ la flat tax, ovvero una riforma fiscale caratterizzata dall’introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni che possa garantire la progressivita’ dell’imposta, in piena armonia con i principi costituzionali”.

CARCERE PER GRANDI EVASORI – “Occorre inasprire l’esistente quadro sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di assicurare il carcere vero per i grandi evasori”, ha poi osservato il premier.

GIOVANI E LAVORO – “Vogliamo dare voce – ha sottolineato Conte – ai tanti giovani che non trovano lavoro”. “Vogliamo costruire un nuovo patto sociale trasparente ed equo fondato sulla solidarieta’ ma anche sull’impegno”.

SALARIO MINIMO E TASSE EQUE – “E’ ora di dire – ha continuato – che i cittadini italiani hanno diritto a un salario minimo orario, affinche’ nessuno venga piu’ sfruttato, che hanno diritto a un reddito di cittadinanza e a un reinserimento al lavoro qualora si ritrovino disoccupati, che hanno diritto a una pensione dignitosa, che hanno diritto a pagare in maniera semplice tasse eque”.

APERTURE AGLI ALTRI GRUPPI – Rivolgendosi alle altre forze politiche, Conte ha poi dichiarato: “Saremo disponibili anche a valutare, in corso d’opera, l’apporto di gruppi parlamentari che vorranno condividere il nostro cammino e, se del caso, aderire successivamente al contratto di governo”.

Al termine del discorso programmatico c’e’ stata una lunga standing ovation finale per Conte. I senatori M5S e Lega si sono alzati e hanno applaudito la compagine governativa che, a sua volta, si e’ unita agli applausi generali, sotto lo sguardo delle opposizioni, Pd, Fi e Fdi, che hanno assistito in silenzio.

Dopo le dichiarazioni programmatiche seguiranno la discussione generale e il voto di fiducia di Palazzo Madama. L’esito del voto, con la ‘chiama’ dei senatori che potrebbe iniziare attorno alle 19, e’ atteso per le 20.

(Adnkronos)