Consiglio comunale di lunedi 11 giugno 2018

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta di prima convocazione, lunedi 11 giugno 2018, alle ore 18:00, nella sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terra’ martedi 12 giugno 2018, alle ore 18:00.

SEDUTA DEL CONSIGLIO ONLINE

INTERROGAZIONI: RUFFINI, LUCIANI, RAMPAZZO, CAPPELLINI, SCARSO, CAVATTON, PILLITTERI, MONETA, GABELLI, TURRIN, GIRALUCCI, BITONCI, BARZON, BORILE, TARZIA, MOSCO, BERNO, PELLIZZARI, PASQUALETTO… MARINELLO… SANGATI… BETTELLA… TISO… FORESTA… FERRO… FIORENTIN… SACERDOTI… COLONNELLO.

