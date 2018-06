Carabinieri: a venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Particolare risalto e stato dato: ai presidi dell’Arma (2 Tenenze e 38 Stazioni) presenti anche in piccoli centri e che rappresentano insostituibili presidi di sicurezza e la migliore espressione di prossimita dello Stato alla cittadinanza; al numero dei servizi con compiti di vigilanza preventiva svolti (37.696 servizi di pattuglia e perlustrazione); all’attivita di contrasto alla criminalita, svolta da tutti i reparti in piena sinergia con l’Autorita Giudiziaria, che ha portato all’arresto di 564 persone e alla segnalazione all’autorita giudiziaria di oltre 4.871 persone.

Ed ancora. alle principali operazioni di servizio, svolte nell’ultimo anno, che sono state: l’individuazione e l’arresto degli autori materiali di tre omicidi (a Musile di Piave, Venezia e Oriago di Mira); la disarticolazione, con una serie di distinte operazioni di servizio, di alcune organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti (di cocaina ed hashish a Venezia, di eroina in zona Marghera); l’arresto di una banda di brindisini dedita ad una violenta rapina in una gioielleria a Dolo, di una banda dedita alle rapine ai tabaccai in tutto il territorio veneziano e l’individuazione di un gruppo dedito agli incendi a Caorle; l’arresto di due persone che avevano commesso una rapina particolarmente violenta nei confronti di una coppia d’anziani a Campolongo Maggiore; l’arresto di l’arresto di un cinese per sfruttamento della prostituzione.

I reati commessi nell’ultimo anno risultano complessivamente in leggero calo (-0,5%), con un decremento delle rapine (- 8%) e dei furti (-0,5%) ed una crescita al contrasto ai reati legati agli stupefacenti (+10%). Fenomeno in espansione, sul quale sempre piu viene posta particolare attenzione, e risultato invece quello dei reati informatici con un incremento delle truffe on-line del 22%.

