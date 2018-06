Venezia: tenta il suicidio impiccandosi al ponte, salvato dai carabinieri (2)

(AdnKronos) – Si e, dunque, reso necessario l’invio di personale specializzato nella gestione di queste particolari e critiche situazioni. ? percio stato richiesto l’intervento di un mediatore, ovvero un maresciallo specializzato in negoziazione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia. Fondamentale in quel frangente e stata la capacita dei militari – soprattutto grazie all’empatia tra il malcapitato ed un appuntato donna della Stazione di Camponogara che stava effettuando servizio di pattuglia in orario notturno – i quali hanno consentito di guadagnare il tempo necessario per il l’intervento risolutivo del negoziatore.

Difatti, proprio dopo un lungo dialogo con il mediatore, quest’ultimo e riuscito a bloccare l’uomo profittando di un momento di cedimento e distrazione, venendo comunque supportato da altri militari ed operatori. Immediatamente soccorso, il 42enne e stato trasportato presso il nosocomio di Dolo per le cure del caso.

