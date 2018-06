Venezia: a ca foscari ‘full immersion’ per 25 studentesse aspiranti imprenditrici

Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Un laboratorio per aiutare le giovani studentesse e neolaureate a sviluppare una carriera in proprio attraverso le competenze digitali. Questo il senso della nuova iniziativa, al via oggi, denominata ‘Fai volare la tua idea con il digitale ‘ organizzata dall’Universita Ca’ Foscari in collaborazione con Credit Agricole FriulAdria, istituto che sta facendo della digital transformation una delle linee guida del proprio posizionamento strategico.

Attraverso focus group, design thinking, esercitazioni guidate, discussioni e lavori di gruppo le 25 studentesse selezionate con la passione per il digitale si mettono alla prova per diventare imprenditrici nella nuova era digitale.

Il percorso formativo si articola in sei appuntamenti insieme a docenti, manager ed esperti del settore per scoprire le competenze indispensabili per avviare un’impresa, valutare la fattibilita economico-finanziaria della propria idea e le modalita piu efficaci per promuoverla attraverso il digitale. L’iniziativa si inserisce nel Progetto LEI – Center for women leadership, ideato e gestito dal Career Service dell’Ateneo con lo scopo di promuovere e rafforzare il ruolo sociale ed economico delle donne nel mondo del lavoro.

