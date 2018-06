Venezia: a ca foscari ‘full immersion’ per 25 studentesse aspiranti imprenditrici (2)

(AdnKronos) – Le 25 studentesse di Ca’ Foscari selezionate sono iscritte a un corso di laurea magistrale dell’Ateneo o sono neo laureate. Accelerazione d’impresa, competenze trasversali, testimonianze di imprese al femminile, modelli di business, comunicazione digitale: questi alcuni dei temi con cui si cimenteranno le studentesse partendo dalla loro idea di imprenditorialita.

Il Rettore dell’Universita Ca’ Foscari Venezia Michele Bugliesi ha sottolineato: ‘La trasformazione digitale sta investendo in modo sempre piu pervasivo tutti i settori della produzione e dei servizi come fattore irrinunciabile di innovazione. A Ca’ Foscari siamo impegnati da tempo nella realizzazione di progetti formativi capaci di coniugare una preparazione accademica di qualita con strumenti e occasioni volte a stimolare la creativita dei nostri studenti e a offrire loro la possibilita di sperimentare nuove idee e tradurle in progetti innovativi di impresa. In questo caso il percorso e incentrato sulle tecnologie digitali come strumento di innovazione e rivolto specificamente alle nostre studentesse e laureate. Grazie a Credit Agricole FriulAdria che ha creduto nel progetto LEi di Ca’ Foscari dedicato alle giovani donne ‘.

‘La trasformazione digitale sta rapidamente cambiando la nostra economia e la societa in cui viviamo – ha dichiarato il direttore generale di Credit Agricole FriulAdria Carlo Piana – Tale evoluzione ha aperto il mondo del lavoro a nuove professioni legate al digitale: e un fenomeno che noi vogliamo accompagnare anche aiutando i giovani imprenditori a costruire progetti solidi e finanziabili dal sistema bancario ‘.

