Villafranca: Testi scolastici scuole primarie a.s. 2018/2019 – Avviso

) compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, il modulo “cedola libraria”;

In attuazione dell’art. 36 della L.R. 27 giugno 2016 n. 18, il Comune di Villafranca Padovana gestirà la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria, per il prossimo a.s. 2018/2019 mediante il sistema della cedola libraria.Pertanto ogni famiglia dovrà:2) per gli alunni frequentanti la classe 1a elementare e per gli alunni frequentanti le scuole primarie ubicate fuori dal territorio, la cedola sarà disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Villafranca Padovana previo contatto telefonico al numero 049-9098926;

Non è previsto alcun onere economico per le famiglie . Il libraio/cartolibraio emetterà fattura (con allegate le cedole) direttamente al Comune che provvederà al pagamento.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Segreteria al numero: 049/9098926-929 o scrivere all’indirizzo [email protected]