Sbaglia manovra, camion contro chiesa

Prato, 4 giu. – (AdnKronos) – Un compattatore per la raccolta dei rifiuti, probabilmente per una manovra sbagliata, ha distrutto il porticato rinascimentale della chiesa rinascimentale di San Michele e Francesco a Carmignano (Prato). Nell’impatto e’ stata buttata giu’ parte della struttura. Da una prima valutazione i danni sono ingenti. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non ci sarebbero feriti.

Il complesso parrocchiale di Carmignano di solito ospita la celebre Visitazione cinquecentesca del Pontormo che da alcune settimane non c’e’ perche’ prestata per almeno un anno per una mostra a Palazzo Pitti, a Firenze, e poi negli Stati Uniti.

