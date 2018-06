Rovigo: genitore picchia bimbo a partita calcio, assessore ‘impari carta etica’

Rovigo, 4 giu. (AdnKronos) – “Un genitore che invade un campo da gioco durante una partita di calcio tra ‘pulcini’ per picchiare un bambino, i carabinieri costretti a intervenire per sedare gli animi inevitabilmente accesisi tra gli adulti, la gara sospesa #8230; ma e questo il valore sociale, formativo ed educativo dell’attivita sportiva? Questi e altri gesti vergognosi e incivili che si registrano, purtroppo con frequenza, sui campi di gioco, persino in occasione di tornei giovanili, sono inaccettabili, minano il prezioso e generoso lavoro di tante societa e volontari e pertanto vanno non solo stigmatizzati, anche adeguatamente puniti”. Parole amare quelle con cui l’assessore regionale allo sport della Regione del Veneto Cristiano Corazzari commenta il grave fatto accaduto in Polesine e che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Lo stesso genitore poi si e scusato dicendosi pentito, ma di non aver dato alcuno schiaffo al bambino, ma solo preso per un orecchio perche stava dando sberle a un bambino avversario.

“Nella Carta Etica dello Sport, approvata dal Consiglio regionale lo scorso settembre – conclude l’assessore -, di cui verra presto richiesta la sottoscrizione da parte di tutte le associazioni sportive del Veneto, e scritto esplicitamente: ‘Nella loro funzione di spettatori, i genitori e gli accompagnatori in genere dovranno mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli atleti, degli arbitri e giudici di gara, nonche degli altri spettatori, evitando di esasperare le varie situazioni agonistiche e di trasmetterle ai propri figli impegnati sul terreno di gioco’. Parole che quel genitore farebbe bene a leggere, o meglio, a imparare a memoria”.

(Adnkronos)