‘Fiamma Special Olympics Italia’ a Sesana per apertura Giochi

Roma, 4 giu. – (AdnKronos) – SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilita’ intellettiva.

Nel 50 anniversario di questo straordinario movimento, l’Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospitera’ domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L’accensione del tripode con la Torcia Special Olympics dara’ ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con un’ospite ‘speciale – , la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation.

“Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo piu’ legati, l’Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme – dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori piu’ autentici dello sport. Se l’anno scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest’anno ci abbiamo messo tutti il cuore. E’ cosi’ che lo sport si conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest’anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un’esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia”.

Quest’anno la donazione e’ solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al ‘My Special Days’, il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando cosi’ il vero significato del termine ‘inclusione – .

I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell’evento, parteciperanno a tutte le attivita’, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli all’arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all’insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalita’ di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia. Ognuno puo’ cosi’ ‘trasformare – le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sara’ possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics all’Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it

(Adnkronos)