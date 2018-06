Dove investire in borsa

Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Passata la tempesta sui mercati, la domanda e’ sempre la stessa. Per chi ha qualche risparmio, e’ il momento di comprare? E, se si’, dove puntare? “E’ il momento giusto per investire – dice all’Adnkronos l’analista Massimo Intropido, fondatore e responsabile di Ricerca e Finanza -, soprattutto in titoli bancari, stando attenti al gestito perche’ potrebbero esserci stati dei riscatti in questo periodo qui per la paura”.

Il trend negativo delle settimane scorse ha spaventato i risparmiatori, proprio gli istituti di credito ne hanno risentito maggiormente, ma “non bisogna lasciarsi trasportare dall’emotivita’”. “L’importante e’ comprare anche poco, ma subito. Questo e’ il vero segreto” aggiunge l’analista tecnico. Diverso e’ il discorso relativo ai titoli di stato. “Qui il problema e’ il rendimento. Meglio scegliere quelli a 10 anni, perche’ per quanto rendono quelli a breve e’ meglio tenere i soldi sul conto”.

Meglio stare lontani dall’oro perche’, conclude Intropido, “i tassi americani saliranno” e, quindi, “c’e’ il rischio se va bene di non guadagnare nulla e se va male addirittura di perdere”.

(Adnkronos)