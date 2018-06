Conferenza stampa: ‘Salti in piazza’, la grande atletica dove non l’avete mai vista

Dodici atleti internazionali si sfideranno nel salto in lungo. E prima ci sara’ spazio per i ragazzi del “Grand Prix di Velocita’”.

La presentazione di “Salti in piazza”, l’evento sportivo che avra’ luogo la sera di venerdi 8 giugno nel centro storico di Padova, in piazza delle Erbe, in

conferenza stampa:

martedi 5 giugno 2018, ore 12:00

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Interverranno:

Diego Bonavina, assessore allo sport;

Leopoldo Destro, presidente Assindustria Sport.

Gianfranco Bardelle, presidente CONI Veneto

Dino Ponchio, consigliere del Presidente Federale

Rosanna Martin, presidente Comitato provinciale Fidal

