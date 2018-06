Monselice: CELEBRAZIONI 150 ANNI SOCIETA’ OPERAIA MONSELICE

La Società Operaia di Monselice, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza, per la giornata del 10 giugno 2018, il secondo appuntamento nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni della Società: alle ore 9:00, presso il palazzo della Loggetta, l’artista Luigi Masin presenterà la medaglia commemorativa ed il folder con annullo postale realizzato per l’occasione; dalle ore 9:00 alle ore 13:00, annullo postale; alle ore 16:30, presso la sala consiliare presentazione del volume “Una stretta di mano lunga centocinquant’anni. Monselice: La storia di una società operaia“. Interventi dell’autore Lucio Merlin, dello storico Roberto Valandro e del Presidente della Società Operaia Ferdinando Frizzarin.