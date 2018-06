Informazioni Coldiretti

N. – 29/05/2018

CARLO PETRINI APRE IL MERCATO COPERTO DI PADOVA

Guarda qui la galleria fotografica dell’inaugurazione del mercato coperto: https://flic.kr/s/aHsmkr8C41

Guarda qui il servizio del Tgr Veneto (dal minuto 10.01)

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-2af74672-55c1-4099-9ae3-a4c39fe55e40.html

Prodotti freschi e di stagione, il meglio dell’agricoltura padovana, ma anche laboratori, assaggi guidati dai produttori e molte altre esperienze del gusto: debutto in grande stile a Padova, in via Vicenza 23, a due passi dal centro, per il primo Mercato al Coperto di Campagna Amica. Gli agricoltori di Coldiretti animano il grande spazio dedicato alle tipicità di casa nostra, fresche e di stagione, con la possibilità di scegliere la consegna gratuita a domicilio. I padovani hanno accolto con vivo interesse la novità, vista anche come un servizio in più per l’intero quartiere.

L’inaugurazione si è trasformata in una grande festa per i padovani, alla presenza di Carlo Petrini, presidente della Fondazione Campagna Amica nonché fondatore di Slow Food, del sindaco di Padova Sergio Giordani con gli assessori Antonio Bressa e Chiara Gallani, dello chef tre stelle Michelin Massimiliano Alajmo, del presidente di Coldiretti Veneto Martino Cerantola e del direttore Pietro Piccioni, del direttore nazionale di Campagna Amica Carmelo Troccoli insieme alla dirigenza di Coldiretti Padova.

Il nuovo punto vendita al coperto, in via Vicenza 23, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, ospita in questa prima fase circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato sarà aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 14 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

(Coldiretti Padova)