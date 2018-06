A montegrotto incendio in legnaia, nessun ferito

Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Alle 9.40 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romea, a Montegrotto Terme, nel padovano, per l’incendio divampato sotto una tettoia adibita a legnaia. Il rogo ha coinvolto anche una bombola Gpl, poi esplosa: nessuna persona e rimasta ferita. Le squadre dei pompieri arrivate da Padova e Abano Terme con 4 automezzi e 14 operatori hanno spento le fiamme, che si erano gia estese all’attiguo garage ripostiglio, bruciandone tutto il contenuto e danneggiando il solaio della stanza dell’abitazione sovrastante. Danni da fumi ai due alloggi della bifamiliare. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa 4 ore.

