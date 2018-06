Questura di Padova: Polizia Stradale ‘ I ragazzi della scuola edile realizzano lo scudetto della Polizia Str

In attuazione al protocollo di collaborazione tra la Polizia Stradale e l’Ente Nazionale per la formazione in edilizia, nella cornice delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalita’ per i giovani, questa Sezione d’intesa con la Scuola Edile Provinciale ha sinergicamente cooperato allo sviluppo di attivita’ formazione/informazione professionale e sensibilizzazione/prevenzione degli incidenti stradali.

Nel dettaglio, il personale di questa Sezione Polizia Stradale, ha svolto lezioni improntate alla sensibilizzazione dei giovani circa l’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti durante la guida dei veicoli, ed in particolare come eventi infortunistici di gravi entita’ siano spesso caratterizzati da giovani che si pongono alla guida in tali condizioni. inoltre si e’ sensibilizzato la comunità studentesca sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e sull’uso appropriato dell’apparato telefonico durante la guida dei veicoli.

La scuola Formedil di Padova attraverso la forza lavoro degli studenti come parte del tirocinio previsto nel piano studi ha creato alcuni cantieri di manutenzione edilizia nell’immobile in uso alla Polizia Stradale.

In questo contesto si inserisce la realizzazione dello “scudetto” nella sede della Polizia Stradale di Padova ad opera degli allievi dell’Istituto Formedil, che oltre ad essersi stati particolarmente interessati alle ore di formazione già avvenute, nel tempo trascorso all’interno della Sezione Polizia Stradale di Padova,

Nonostante la giovane età, hanno dimostrato grandissima professionalità e correttezza adeguata agli ambienti istituzionali nei quali si sono trovati ad operare.

Visto l’esito positivo che tale collaborazione ha prodotto e considerato che la durata dell’accordo è triennale, sono già in fase avanzata accordi per ulteriori interscambi.

In attuazione al protocollo di collaborazione tra la Polizia Stradale e l’Ente Nazionale per la formazione in edilizia, nella cornice delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalita’ per i giovani, questa Sezione d’intesa con la Scuola Edile Provinciale ha sinergicamente cooperato allo sviluppo di attivita’ formazione/informazione professionale e sensibilizzazione/prevenzione degli incidenti stradali.

Nel dettaglio, il personale di questa Sezione Polizia Stradale, ha svolto lezioni improntate alla sensibilizzazione dei giovani circa l’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti durante la guida dei veicoli, ed in particolare come eventi infortunistici di gravi entita’ siano spesso caratterizzati da giovani che si pongono alla guida in tali condizioni. inoltre si e’ sensibilizzato la comunità studentesca sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e sull’uso appropriato dell’apparato telefonico durante la guida dei veicoli.

La scuola Formedil di Padova attraverso la forza lavoro degli studenti come parte del tirocinio previsto nel piano studi ha creato alcuni cantieri di manutenzione edilizia nell’immobile in uso alla Polizia Stradale.

In questo contesto si inserisce la realizzazione dello “scudetto” nella sede della Polizia Stradale di Padova ad opera degli allievi dell’Istituto Formedil, che oltre ad essersi stati particolarmente interessati alle ore di formazione già avvenute, nel tempo trascorso all’interno della Sezione Polizia Stradale di Padova,

nonostante la giovane età, hanno dimostrato grandissima professionalità e correttezza adeguata agli ambienti istituzionali nei quali si sono trovati ad operare.

Visto l’esito positivo che tale collaborazione ha prodotto e considerato che la durata dell’accordo è triennale, sono già in fase avanzata accordi per ulteriori interscambi.

(Questura di Padova)