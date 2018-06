Di Maio: ‘Voglio ridurre la precarieta”

Governo





Catania, 3 giu. (Adnkronos) – “Voglio ridurre la precarieta’ il piu’ possibile. Domani mattina al ministero del Lavoro incontrero’ alcuni ragazzi che fanno i riders, quelli che vengono pagati da una app pochi euro al giorno e con i quali voglio discutere di diritti da garantire a tutte le categorie di lavoratori”. Lo ha detto a Catania il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine di un incontro elettorale in vista del voto amministrativo che interessera’ il capoluogo etneo il 10 giugno prossimo.

Inoltre, “penso che abbiamo un’occasione storica perche’ si stanno per decidere i prossimi sette anni di bilancio europeo. E’ li che potremo discutere di quanti soldi debbano andare all’Italia, non nel deficit-Pil ma nei fondi europei che ci spettano, visto che in tutti questi anni abbiamo dato venti miliardi euro all’anno all’Unione europea”.

CONTRATTO – E poi, parlando del contratto, Di Maio ha sottolineato che “la regola e’ molto semplice: abbiamo messo nel contratto le cose su cui siamo d’accordo, e quelle si devono realizzare”.

“Solo seguendo il contratto – ha aggiunto il vice premier – ho cinque anni da ministro e speriamo di fare tutto in questo lasso di tempo. La garanzia e’ che non si toccano altri temi se non c’e’ accordo”.

