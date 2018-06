Balotelli: “Basta razzismo, l’Italia sia piu’ aperta”

Nazionale





Torino, 3 giu. – (AdnKronos) – “E’ ora che l’Italia sia piu’ aperta come tanti Paesi e cominci a integrare le persone che vengono da fuori”. Lo dice l’azzurro Mario Balotelli affrontando il tema del razzismo nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con l’Olanda.

“Quello del razzismo e’ un discorso troppo complicato – dice l’attaccante -. Io l’ho visto anche quando ero piu’ piccolo, ora come ora non so se sia razzismo o gelosia, pero’ e’ un discorso che mi fa molto male e da’ anche fastidio. Secondo me e’ ora che l’Italia diventi come tanti Paesi, piu’ aperta e cominci a integrare le persone la’ fuori come fanno la Francia e l’Inghilterra. E’ ora di svegliarsi”.

(Adnkronos)