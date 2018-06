Di Maio: “Troppa precarieta’, jobs act va rivisto”

Roma, 2 giu. (AdnKronos) – “Il jobs act va rivisto, c’e’ troppa precarieta’”. Cosi’ Luigi Di Maio in una diretta Facebook, dall’interno del ministero dello Sviluppo economico: “La gente non e’ che non ha piu’ certezze per sposarsi, non ha piu’ certezze neanche per prenotare le vacanze”, sottolinea il vicepremier. “Se vogliamo dare piu’ forza all’economia dobbiamo ridurre la precarieta’” e uno dei responsabilita’ di questa precarieta’ e’ il jobs act”, afferma.

“Ho chiesto al ministero dello Sviluppo Economico – ha aggiunto – di aprirmi le porte, nonostante il giorno di festa, e di cominciare a lavorare almeno con il mio staff per riuscire a mettere in piedi i provvedimenti che devono migliorare la qualita’ della vita degli italiani”.

Poi i complimenti, sempre in diretta, a Marchionne: “Bene Marchionne, mi fa piacere sapere che Fca, investira’ diversi miliardi di euro sull’auto elettrica. E’ un cambio di pensiero che accolgo senza ironia e con soddisfazione”.

(Adnkronos)