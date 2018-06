Cinque le pro loco custodi di tradizioni e cultura per la provincia di Padova

1 giugno 2018

Rievocazioni storiche, riscoperta di antichi mestieri e tradizioni; degustazioni di prodotti tipici; visite a palazzi nobiliari, borghi, centri storici e castelli; passeggiate naturalistiche ed archeologiche.

La prima edizione della “Festa nazionale delle Pro Loco d’Italia” fa subito centro con oltre 300 eventi in programma il 3 giugno (l’elenco è in costante aggiornamento).

Una grande festa diffusa che coinvolge l’intera penisola, mobilitando i volontari delle Pro Loco impegnati nelle molteplici iniziative organizzate. “E’ un giorno speciale per le Pro Loco. Per la prima volta nella storia delle nostre associazioni festeggeranno il quotidiano impegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale dell’Italia” – afferma il presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina – un’azione svolta con entusiasmo e passione: il 3 giugno puntiamo a far vivere a tutta l’Italia lo spirito delle Pro Loco”.

La “Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia” è anche tra gli eventi promossi dal Mibact, nell’ambito dell’“Anno europeo del patrimonio culturale 2018”. L’iniziativa Unpli rientra pienamente negli obiettivi generali dell’Anno in quanto contribuisce a promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell’Europa quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale.

Un impegno in cui UNPLI Veneto da sempre si impegna ai massimi livelli, promuovendo il grande patrimonio storico-culturale della regione.

“La Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia – spiega Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto – vede tutti i volontari impegnati per raccontare la nostra regione sotto molteplici punti di vista. Un lavoro di squadra che ci consentirà, in occasione del 3 giugno, di poter offrire tante diverse proposte, che permetteranno di scoprire le diverse declinazioni del nostro territorio: dalla cultura alla storia, dal paesaggio all’enologia, dall’ambiente all’arte sacra. Tanti appuntamenti tra cui il pubblico potrà scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze, con la certezza di vivere una giornata indimenticabile “.

Unpli Veneto, con questa iniziativa nazionale, ha puntato in particolare alla valorizzazione dei paesi e delle loro ricchezze, attraverso visite guidate e tour dedicati ad alcuni luoghi poco conosciuti e all’apertura straordinaria di luoghi suggestivi ma di grande impatto storico, ambientale, artistico o culinario.

Da Nord a Sud, da Est a Ovest, saranno infatti oltre 20 gli appuntamenti che, nella giornata di domenica 3 giugno,attenderanno i visitatori.

Gli eventi toccano tutti i temi cari alle 21 Pro Loco coinvolte che intendono così far vivere ai visitatori la passione e il coinvolgente entusiasmo che animano gli oltre 60 mila soci della regione.

L’elenco e la mappa degli eventi sono in costante aggiornamento sulla pagina UNPLI Veneto: https://www.unpliveneto.it/2018/05/07/giornata-nazionale-pro-loco/

Ecco l’elenco eventi nella provincia di Padova

LOCALITÀ PROV EVENTO DESCRIZIONE Baone PD Dai “maronari” alla Croce del M.Castello Passeggiata alla scoperta degli ultimi maronari secolari e salita al M. Castello (colle privato, aperto per l’occasione). Pausa pic-nic e rientro Borgoricco PD Museo Fuori Museo Visita guidata tematica per adulti e bambini al Museo della Centuriazione Romana, con proseguimento al Parco Tergolandia e alla Chiesetta di Campanigalli. Percorso in bici. Ponso PD La Ciesazza in cammino Camminata tra strade, stradele, trodioli e caredoni Camposampiero PD Apertura Villa Querini a Camposampiero Visite guidate alla villa Stanghella PD visite guidate gratuite al museo civico etnografico di Stanghella Visita guidata alla scoperta dell’antica osteria, la sala delle officine rurali e l’importante carta catastale del “Retratto del Gorzon” del 1633

(Proloco Padova)