Turismo: albergatori, a jesolo corpus domini da grandi numeri (2)

'Sono dati che confermano l'ottimo grado di attrazione della nostra citta – continua Maschio – che si dimostra ancora una volta meta preferita per le vacanze, anche quelle a medio o breve periodo. A tale proposito vorrei anticipare che le previsioni di luglio sono gia molto buone, con una occupazione che – nelle previsioni – andra quanto meno a ripetere l'ottimo andamento del 2017″.

“Una estate che si prospetta, dunque, molto positiva grazie ai servizi offerti, alla professionalita dei nostri operatori e anche alle iniziative organizzate, come quella di sabato scorso, con la Moonlight Half Marathon e Join the Game e quant’altro, che hanno portato notevoli benefici agli operatori della localita, oltre che un ritorno d’immagine per l’intera citta, nonostante qualche piccolo disagio ‘, spiega.

