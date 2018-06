proseguono i controlli notturni in centro storico contro i rumori molesti – un commento del Sindaco

Sono proseguiti anche la notte scorsa i controlli in centro storico, pianificati in accordo con la Questura, per contrastare il disturbo della quiete pubblica, segnalato da numerosi residenti e piu’ frequente ora, con l’arrivo dei prima caldi estivi.

Come gia’ accaduto nei giorni scorsi, dopo la mezzanotte e’ scattata una operazione congiunta di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri che hanno identificato un nutrito gruppo di giovani seduti sulla gradinata della Gran Guardia in piazza dei Signori. Sono state identificate 43 persone, senza che siano state evidenziate condotte sanzionabili o rilevati comportamenti che disturbavano il riposo degli abitanti i palazzi prospicienti la Piazza.

Gli agenti sono rimasti in zona fin quasi l’alba senza dover intervenire ulteriormente.

“Ringrazio il Questore per aver disposto questa attivita’ di controllo della Polizia in collaborazione con i nostri agenti della Polizia Locale e i Carabinieri – commenta il sindaco Sergio Giordani – I giovani da sempre amano fare tardi all’aperto, e noi non vogliamo certo istituire il coprifuoco dopo la mezzanotte, chiediamo solamente che sia rispettato il diritto al riposo dei molti cittadini che abitano in centro e che magari la mattina dopo si devono alzare alle sei per andare a lavorare. Quindi ben venga la voglia di divertimento e spensieratezza degli studenti anche nelle nostre Piazze, ma senza esagerazioni. Mi auguro che come gia’ accaduto questa notte non sia necessario sanzionare alcuno, e che la presenza degli agenti sia sufficiente a ricordare i limiti entro i quali rimanere”.

