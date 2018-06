Musme: la narrazione sul corpo umano dedicata ai bambini

La narrazione del corpo umano è il tema dell’appuntamento di sabato 2 giugno alle 16, con i bambini delle elementari, al MUSME. A raccontare, in modo scientificamente favoleggiane, come è fatto un corpo umano, sarà direttamente l’autore del libro “Sopra, sotto, dentro e fuori”, Andrea Valente, popolare autore di libri per ragazzi e premio Andersen nel 2011.

L’autore accompagnerà i bambini a scoprire le varie parti del corpo in modo curioso e inusuale, dalla punta del naso fino all’ombelico, dalla testa ai piedi, con tutto quello che si trova nel mezzo.

“Dove hai messo il velopendulo? Di che colore è il tuo naso? E perché se ne sta lì, in mezzo alla faccia? Perché abbiamo due orecchie e una bocca soltanto? Perché topolino ha quattro dita? E chi ha uno scheletro nell’armadio cosa tiene nel cassetto? E’ vero che non sempre un bacino fa smack? Perché la paura ti prende allo stomaco e chi è coraggioso ha del fegato? E se alla fine mi scappa la pipì?”

Queste e altre scoperte, narrate con il cuore e con il cervello.

L’autore sarà poi disponibile per una sessione di firmacopie alla fine dell’evento.

Prenotazione obbligatoria su www.musme.it

L’evento è dedicato a bambini che frequentano la scuola primaria. I bambini potranno essere accompagnati da un genitore.

Ingresso gratuito

Andrea Valente è un illustratore e scrittore di numerosi libri per ragazzi. Nel 1995 ha creato il fortunato personaggio La Pecora Nera. Ha collaborato al progetto educativo svolto nel carcere minorile di Nisida, che ha dato vita al libro La Pecora Nera & altri sogni, scritto in collaborazione con altri autori e i ragazzi del carcere, e vincitore del Premio Andersen 2007 per il miglior progetto educativo. Nel 2011 ha vinto il Premio Andersen come migliore autore completo

(Provincia di Padova)