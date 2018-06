Lavoro: zaia, in veneto livello disoccupazione tra i piu bassi d’italia

Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – ‘Tra gennaio e marzo 2018 in Veneto si sono guadagnati oltre 53 mila posti di lavoro dipendente: un valore che non solo e piu alto di quello dello scorso anno ma che rappresenta, in relazione ai primi tre mesi dell’anno, il miglior risultato occupazionale registrato in regione dal 2009 a oggi ‘. Commenta cosi, con soddisfazione, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia i dati occupazionali resi noti oggi dall’Osservatorio di Veneto Lavoro attraverso il report periodico la ‘Bussola ‘.

‘A crescere e anche l’occupazione stabile a tempo indeterminato – prosegue il Presidente – con oltre 10.500 posti di lavoro in piu; tuttavia il 60% dei nuovi posti di lavoro e a tempo determinato. Da notare, poi, che la crescita ha interessato diffusamente tutti i settori produttivi, a partire dall’industria metalmeccanica e dal turismo, tra i comparti piu positivi dell’ultimo anno, ma anche l’edilizia, che dopo aver pagato forse il prezzo piu alto alla crisi, e tornata a crescere, registrando il saldo trimestrale piu elevato degli ultimi dieci anni, con 3.200 posizioni di lavoro in piu, e un aumento delle assunzioni del 18% rispetto allo stesso periodo del 2017 ‘.

(Adnkronos)