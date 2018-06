Kaspersky Lab al fianco di Amna Al Qubaisi: la prima pilota araba, stella nascente della Formula 4, correra’ a Monza il 2 e 3 giugno

(Roma, 1 giugno 2018) – Amna Al Qubaisi, la prima donna araba a competere nelle gare della Formula 4, correra’ nel circuito italiano di Monza per il PREMA Theodore Racing team. L’appuntamento e’ per l’ACI Racing Weekend e l’ – Italian F4 Championship powered by Abarth – , il terzo fine settimana targato ACI Sport che si terra’ sabato 2 e domenica 3 giugno nella storica cornice del Monza Eni Circuit. Kaspersky Lab, gia’ sponsor della Scuderia Ferrari per la Formula 1 e del team DS Virgin Racing per la Formula E, ha scelto di sostenere Amna in questa esperienza, per sottolineare il suo impegno al fianco di modelli femminili forti, nel nome dei valori chiave dell’azienda: sicurezza, futuro e innovazione.

Amna Khaled Al Qubaisi e’ la prima donna araba a competere in Formula 4 e ha gia’ alle spalle una storia importante fatta di grandi successi. Amna nasce ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, diciotto anni fa ed entra a far parte della Daman Speed Academy nel 2013. E’ la prima donna araba a vincere sul suo kart la Rotax Max Challenge degli Emirati Arabi Uniti per la stagione 2016-2017. Prima di approdare alle gare di Formula 4, e’ stata la prima ragazza araba a partecipare al Rotax Grand Finales in Portogallo, quando aveva solo 15 anni, e ha vinto il primo premio come GCC Young Driver Academy Awards, lo scorso anno.

Approda alla Formula 4 accompagnata da Kaspersky Lab e con il soprannome di ‘Flying Girl – , la ragazza che vola. L’azienda, per tradizione e per amore del suo fondatore, Eugene Kaspersky, e’ da sempre vicina al mondo dei motori ed e’ sponsor della Scuderia Ferrari per la Formula 1 e del team DS Virgin Racing per la Formula E. Kaspersky Lab ha visto in Amna Al Qubaisi un modello femminile forte e positivo e ha deciso di supportarla nel suo percorso, sportivo e umano, apprezzando la sua tenacia e il suo coraggio, riconoscendo in lei una forte spinta a credere in se stessi e nelle proprie capacita’ per ottenere successi e portare la propria esperienza come esempio al mondo.

La Formula 4 e’ l’occasione perfetta per lei: varata dalla FIA nel 2013, nasce con l’intento di addestrare i giovani piloti provenienti dal karting alla guida delle monoposto su piste vere e proprie. E’ una serie propedeutica con costi contenuti e pari opportunita’ per tutti i partecipanti: proprio per questi motivi rappresenta per la Al Qubaisi la possibilita’ migliore di mostrare la sua ambizione e i suoi futuri successi come esempiu’ per tutti. Nel suo impegno e nella sua dedizione, Kaspersky Lab ha visto un messaggio positivo per i giovani e, in particolare, per le donne.

‘Abbiamo scelto di muoverci nella Formula 4, al fianco di Amna, per diversi motivi. Lei ha rappresentato e rappresenta un’esperienza molto particolare. Volevamo raccontare la bella storia di questa giovane ragazza-pilota, stella nascente nell’universo mondiale dei motori, che sfida con forza e determinazione una serie di convenzioni culturali e sociali, sia come donna, sia guidando una macchina di Formula 4. Volevamo mostrare i valori della nostra azienda con azioni importanti e con esempiu’ carichi di significato nell’ambito dell’attivita’ di CSR (Corporate Social Responsability), mettendoci al fianco dei giovani e soprattutto delle donne. Non solo affiancando l’esperienza sportiva e l’esempio di Amna, ma anche sostenendo le spedizioni di alcune coraggiose donne esploratrici al Polo Nord e al Polo Sud, grazie alla collaborazione con la famosa esploratrice polare Felicity Aston, gia’ Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico – , ha aggiunto Aldo del Bo’, Head of Global Partnerships and Sponsorships di Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab ha una forte legame con il mondo del Motorsport: dal 2010, infatti, e’ sponsor della Scuderia Ferrari ed e’ responsabile della protezione dell’infrastruttura IT della Ferrari. Kaspersky ha anche dato vita ad una partnership con il team DS Virgin Racing che gareggia nel campionato di Formula E, concentrandosi in particolar modo sulla progettazione e l’implementazione di soluzioni di sicurezza informatica di primo livello, volte a proteggere i dispositivi della scuderia da qualsiasi tipo di cyber-attacco sconosciuto. Tra le altre collaborazioni, quella con l’Abu Dhabi Racing per sostenere la Daman Speed Academy – dove Amna si e’ diplomata – per contribuire ad elevare il Motorsport e a promuovere l’importanza della sicurezza informatica nel mondo di oggi come una questione di grande importanza per chiunque utilizzi la tecnologia: in pista, nelle aziende e anche nella vita privata.

L’appuntamento con Amna e con l’ – Italian F4 Championship powered by Abarth 2018 – nell’ambito dell’ACI Racing weekend e’ sabato 2 giugno, a partire dalle ore 14.00, e domenica 3 giugno (con prove libere venerdi’ 1 e prove ufficiali sabato 2) a partire dalle ore 9.00 presso il Monza ENI Circuit. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.acisportitalia.it

