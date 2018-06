Giu’ lo spread, Piazza Affari in forte rialzo

Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Spread in calo e apertura in forte rialzo per Piazza Affari. Trovato l’accordo per il nuovo governo, che giurera’ oggi alle 16, i mercati sembrano tranquillizzarsi.

Lo spread tra Btp a 10 anni e omologhi tedeschi Bund si attesta poco sopra i 220 punti, in netto calo dagli oltre 250 punti alla chiusura dei mercati finanziari di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato e’ al 2,64%

Piazza Affari ha aperto la seduta in forte rialzo dopo la fine dello stallo politico e la formazione del governo. Il Ftse Mib ha segnato un balzo del 2,70% a 22.390 punti. Positive anche le altre borse europee: Londra sale dello 0,57%, Francoforte dello 0,55% e Parigi dello 0,78%.

Sul listino principale della piazza milanese corrono i titoli del comparto bancario, i piu’ penalizzati dall’ondata di vendite degli ultimi giorni. Banco Bpm balza del 7,37%, Ubi Banca del 5,82%, Bper del 4,73, Intesa Sanpaolo del 4,91% e Unicredit del 4,29%. Bene gli assicurativi, con Unipol (+4,45%) e Generali (+2,23%).

Forti acquisti anche su Poste Italiane, Azimut, Saipem e Fca (+3,07%), che oggi presenta il nuovo piano industriale al 2022. Rialzi sopra i due punti percentuali per Enel, Eni, Ferrari e Leonardo. Scambiano sotto la parita’ Stm, Recordati e Moncler.

(Adnkronos)