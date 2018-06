Fare Pro Loco è fare cultura! Focus dalla 21° Festa Provinciale

31 maggio 2018

“Pro Loco non è solo sagra, non è solo festa, ma è cultura!” Così il Presidente UNPLI Padova Fernando Tomasello chiude il convegno della 21° Festa provinciale “Fare pro loco: cultura del volontariato, nutrimento per il territorio”.

“Noi diciamo da tempo che siamo tour operator delle culture, perché non facciamo turismo, ma promuoviamo il nostro territorio per contribuire a un turismo migliore. La Pro Loco non è un solo campanile, ma un insieme di campanili, un insieme di persone che con passione e con tanta voglia di fare raccontano l’Italia. E svolgono sul territorio il ruolo straordinario di essere presidio della cultura locale”. Per questo il 3 giugno è stata istituita la 1° Giornata nazionale delle Pro Loco, cui hanno aderito oltre 500 Pro Loco in Italia organizzando tour alla scoperta del territorio, aperture straordinarie, visite di luoghi suggestivi, concerti: segni piccoli ma significativo della presenza e della forza dello stare insieme e fare volontariato per il territorio.

