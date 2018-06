“Citta’ che legge’, a Padova il riconoscimento del Centro per il libro e la lettura

Anche per il 2018, Padova e’ stata ammessa tra i Comuni che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dall’avviso per la qualifica di “Citta’ che legge”.

Il riconoscimento

Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunita’: e’ con questa consapevolezza che il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci – Associazione nazionale comuni italiani, attraverso la qualifica di “Citta’ che legge”, ha deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuita’, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura.

L’intento e’ di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualita’ della vita individuale e collettiva.

Una Citta’ che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie, ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e aderisce a uno o piu’ dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio dei libri, In Vitro).

Per ottenere la qualifica, i Comuni hanno dovuto presentare la propria candidatura entro il 18 aprile. Quelli che hanno dimostrato di avere le caratteristiche richieste sono stati inseriti nell’elenco delle “Citta’ che leggono” e hanno la possibilita’ di partecipare ai bandi che il Centro per il libro lancera’ per premiare i progetti piu’ meritevoli.

Padova Legge

Numerosi sono i requisiti che hanno fatto si’ che Padova venisse selezionata tra i Comuni (tra paesi, cittadine e capoluoghi) candidati al titolo di “Citta’ che legge”: biblioteche, librerie, attivita’ di promozione della lettura – in particolare verso le giovani generazioni – e festival letterari.

Tra questi ultimi rientra Da giovani promesseehellip;, l’appuntamento annuale dedicato agli esordi letterari piu’ brillanti e ai giovani autori del panorama editoriale italiano e internazionale, che si e’ svolto in citta’ fino al 1edeg; giugno.

L’iniziativa e’ rientrata nella ottava edizione di Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, con la partecipazione di partner istituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

