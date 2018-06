Ci siamo adeguati alla normativa

31 maggio 2018

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti gli stati dell’Unione Europea il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Si tratta del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy che sostituisce il d.lgs. 196/2003 (o Codice Privacy) e le altre leggi nazionali degli Stati Membri dell’Unione Europea in materia di privacy.

Con il nuovo Regolamento molti aspetti di carattere normativo si semplificano e la gestione della Privacy assume caratteristiche più moderne.

Se hai ricevuto questa e-mail significa che sei nella nostra mailing list.

Il tuo indirizzo viene da noi conservato ed utilizzato soltanto per l’invio di comunicazioni relative alla nostra attività.

Adottiamo tutte le misure necessarie per garantire che i tuoi dati siano al sicuro: nessuno altro, oltre al personale addetto, ha accesso alle tue informazioni e adottiamo

tutte le misure di sicurezza informatica al fine di evitare furti informatici; i tuoi dati non sono in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi e non usiamo i tuoi dati per profilazione di tipo commerciale.

Rimaniamo in contatto!

Se invece non desideri ricevere più le nostre news, ti chiediamo di inviarci una e-mail a [email protected] con la semplice indicazione “cancellazione nominativo”.

(Proloco Padova)