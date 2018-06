Aspettando l’estate con gli eventi delle pro loco padovane!

31 maggio 2018

Profumo d’estate in questo mese con tanti eventi e manifestazioni tutti da vivere all’aria aperta, alla scoperta del territorio, con i sapori e profumi della tradizione, le sante ricorrenze del periodo e i colori tipici della bella stagione… sono gli appuntamenti nel ricco calendario di giugno delle pro loco padovane!

Domenica 3 giugno le Pro Loco d’Italia hanno aderito organizzando la prima “Giornata Nazionale delle Pro Loco”, per promuovere cultura, patrimonio, tradizioni e folclore del Bel Paese e per far conoscere il valore del volontariato Pro Loco. Anche il Comitato provinciale UNPLI di Padova e le Pro Loco padovane aderiscono alla prima Giornata Nazionale delle Pro Loco con 5 appuntamenti: Baone, Borgoricco, Camposampiero, Ponso e Stanghella festeggeranno con tante iniziative. Scoprile tutte qui!

Nel primo periodo del mese al via molte manifestazioni che ci terranno compagnia per tutta l’estate con l’”Estate in Piazza” a Camposampiero, l’”Estate Carmignanese” a Carmignano di Brenta e il ricco calendario di concerti, musical e spettacoli con l’Este in Arena di Montemerlo a Cervarese Santa Croce.

Spazio agli eventi all’aria aperta e allo sport a Bovolenta, Fontaniva, Tombolo, Grantorto e Arre, manifestazioni per i nostri amici a 4 zampe a Stanghella e serate di degustazione nelle cantine dei Colli Euganei a per tutto il mese a Due Carrare.

Musica e serate in piazza faranno da cornice agli eventi di Ospedaletto Euganeo e Piove di Santo.

Tante sono le sagre e manifestazioni dedicate all’enogastronomia, ai prodotti tipici del territorio e alle tradizioni contadine: la rana, il cavallo, il tipico “schizzotto”, la soppressa e i formaggi Tosella e bufala, che si terranno nelle località di Legnaro, Cervarese Santa Croce, Gazzo Padovano, Santa Croce Bigolina, Terrassa Padovana, Megliadino San Fidenzio, Ospedaletto Euganeo e Cinto Euganeo.

Per tutto il mese non mancheranno gli appuntamenti con i mercatini di antiquariato sotto i portici, in piazza per i bambini e per antichi borghi nelle località di Arquà Petrarca, Monselice, Borgoricco, Piove di Sacco e Piazzola sul Brenta.

Giugno è anche il mese delle celebrazioni del “Santo” di Padova: diversi sono gli appuntamenti in suo onore tra marce, rievocazioni in costume e celebrazioni in programma a Camposampiero, Ospedaletto Euganeo, Vigodarzere, Veggiano e Villafranca Padovana.

Per dettagli e informazioni scopri qui la nostra sezione eventi sempre aggiornata!

(Proloco Padova)