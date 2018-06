Rubano: Al via i progetti rivolti ai giovani

Il Comune di Rubano ha ottenuto un finanziamento regionale di quasi € 6.000, cui ha aggiunto circa € 8.000 di risorse proprie, per la realizzazione di 3 progetti nell’ambito del Piano regionale di intervento in materia di Politiche giovanili “Giovani, risorsa nella comunità”.



I progetti saranno realizzati in partnership con la Cooperativa Sociale “La Bottega dei Ragazzi”.

Si partirà a giugno (dal 11 al 14) con lo street artist Tony Gallo, che condurrà un workshopper la realizzazione di un murale presso la palestra di via Borromeo sul tema “Chi fa sport non si perde”. Il progetto è rivolto ai giovani tra i 15 ed i 29 anni.

Seguirà, dal 20 giugno in biblioteca a Sarmeola, “DA.P. Discorso Alla Pari – opera di arte visiva: la valorizzazione dell’individuo, lo sviluppo armonico della persona, le basi della coesione sociale”. E’ un progetto di arte visiva di Anna Piratti, eseguito in forma di workshop. La produzione artistica sarà esposta in biblioteca da metà settembre. Il progetto è rivolto ai giovani dalle scuole secondarie di primo grado ai 29 anni.

Dopo l’estate sarà proposto il progetto “Un sabato in azienda” che ha l’obiettivo di trasferire ai giovani il “saper fare”. Il progetto sarà introdotto da laboratori di formazione sulla ricerca lavorativa e destinato ai giovani tra i 15 ed i 29 anni.

Maggiori informazioni nei volantini allegati.