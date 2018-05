Calcio





Madrid, 31 mag. – (AdnKronos) – “L’anno prossimo non saro’ l’allenatore del Real Madrid. Ho preso questa decisione perche’ amo molto questo club e penso che per me e per tutti noi sia necessario un cambiamento”. Zinedine Zidane annuncia cosi’ il suo addio alla panchina del Real Madrid.

(Adnkronos)