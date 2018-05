SNAI, MotoGp: al Mugello quote tricolori. Dovizioso favorito, Rossi e’ da riscatto

(Milano, 31 maggio 2018) – L’anno scorso parti’ da qui la lunga serie di vittorie del ducatista: il suo trionfo domenica vale 2,75 – Marquez lo segue a 3,50 – A 5,00 il Dottore che non vince a Scarperia dal 2008 – Bagnaia avanti in Moto2.

Milano, 31 maggio 2018 – Il Mugello e’ uno dei circuiti dove la sua Ducati va piu’ forte, nonche’ quello da dove l’anno scorso parti’ la sua sfida mondiale a Marc Marquez. Le quote SNAI rilanciano Andrea Dovizioso alla vigilia del Gp d’Italia: il pilota forlivese, dato a 2,75, e’ il favorito per la vittoria con cui potrebbe rosicchiare punti al leader del mondiale Marc Marquez. Lo spagnolo lo segue a ruota ed e’ dato a 3,50. Situazione mondiale: Marquez ha 49 punti di vantaggio ed e’ a 1,15 per il trionfo mondiale, la rimonta di Dovi sale a 6,50.

Per il Gran Premio scalpita dietro ai due favoriti Valentino Rossi che qui al Mugello non vince dal 2008 e vuole riscattarsi anche per le ultime due edizioni, non andate secondo le aspettative. Si e’ ritirato nel 2016, ed e’ arrivato quarto l’anno scorso: il suo successo viaggia a 5 volte la scommessa. Poi spazio al suo compagno di squadra Maverick Vinales (secondo nel 2017) a 6,50 e a Danilo Petrucci (terzo un anno fa) a 8,00. Nettamente piu’ dietro Jorge Lorenzo, nonostante il gran feeling con il tracciato: e’ quello dove ha vinto di piu’ in carriera, 6 volte tra tutte le classi, ma per la prossima gara vola a 25.

Moto2, Bagnaia da allungo – Parlano italiano anche le quote sulla gara di Moto2: davanti a tutti c’e’ Francesco Bagnaia dello SKY Racing Team VR46. Il pilota piemontese ha vinto gia’ tre gare in questa stagione ed e’ al comando del mondiale. Il quarto trionfo e’ piazzato a 3,50 su SNAI, seguito da Alex Marquez e Mattia Pasini, entrambi a 4,50: per il pilota della Italtrans, nel caso, si tratterebbe di un bis dopo il successo del 2017. Bagnaia, inoltre, comanda anche nelle scommesse mondiali: il titolo vale 1,75, a 4,50 si punta su Oliveira e Marquez.

Moto3, Migno per il bis – Anche Andrea Migno ha splendidi ricordi sul tracciato del Mugello: l’anno scorso conquisto’ qui la sua prima vittoria in carriera, partendo dalle retrovie. Adesso ha cambiato team (corre per l’Angel Nieto) e il suo bis sarebbe una scommessa da 12. A giocarsi il successo, dicono i quotisti, saranno Jorge Martin ed Enea Bastianini, dati rispettivamente a 2,50 e 5,50. Leggermente piu’ indietro i due piloti in vetta al mondiale. Il sorprendente Marco Bezzecchi, attuale leader, vale 6,00, cosi’ come Fabio Di Giannantonio, secondo in classifica, che l’anno scorso perse per un soffio il duello con Migno.

