Sgombero occupazione ponte dalmazia

Disabili e strisce blu

ORDINANZA n. 2015/76/0060 del 28/01/2015 “Disciplina della sosta delle autovetture a servizio di persone disabili nelle aree di sosta ed in alcuni parcheggi pubblici a raso a pagamento del territorio comunale”

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 29 settmbre 2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato ed è entrato in vigore il nuovo REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA. Tale Regolamento disciplina l’insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza in materia di: – Sicurezza urbana e qualità dell’ambiente urbano; – Salvaguardia del verde e dell’ambiente; – Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito; – Tutela della quiete; – Commercio in sede fissa e su aree pubbliche (esercizi pubblici e insediamenti produttivi).

TESTO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

