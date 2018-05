Sanita: da h-farm e pfizer un hub innovativo che guarda ai pazienti (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Per far fronte al mutamento dei bisogni e governare le scelte del settore farmaceutico – spiega Massimo Visentin, Presidente e Amministratore Delegato di Pfizer in Italia – L’innovazione tecnologica e scientifica passa necessariamente attraverso la contaminazione positiva fra competenze diverse e trasversali. Grazie alla massima integrazione dei differenti attori che mettono a fattor comune le proprie competenze specifiche, si puo incidere significativamente sui grandi temi legati alla salute della nostra epoca. Per noi di Pfizer – conclude Visentin – significa capire, innanzitutto, come utilizzare i vantaggi offerti dalle nuove frontiere della tecnolgia per dare risposte concrete a chi e da sempre al centro del nostro impegno: il paziente”.??

(Adnkronos)