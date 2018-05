Questura di Padova: La Polizia di Padova arresta un uomo che aveva appena rubato la borsa ad una studentessa in stazione…

Sorpreso dagli agenti mentre cercava di prelevare ad uno sportello bancomat utilizzando le carte della vittima.

Ieri mattina, a Padova, la Polizia di Stato ha arrestato un trentaseienne marocchino, pluripregiudicato, bloccato dopo aver derubato una studentessa universitaria all’interno della Stazione ferroviaria.

Alle ore 11 una pattuglia della sezione Polfer, impegnata negli ordinari servizi di controllo all’interno del terminal, è stata avvicinata da una giovane pendolare che, qualche minuto prima, all’interno del bar ristorante della stazione, aveva subito ad opera di uno sconosciuto il furto della borsa comprensiva di documenti, tessere bancomat, carte di credito ed altri effetti personali.

La ragazza, infatti, una volta scoperto il reato subìto, si era attivata immediatamente riferendo agli agenti di sospettare che il responsabile fosse uno straniero che pochi istanti prima aveva preso posto allo suo stesso tavolino.

Immediatamente i poliziotti hanno preso contatti con il titolare del bar e hanno visionato le immagini del circuito di videosorveglianza che potevano aver filmato il momento dell’avvenuto del furto e il presunto autore.

La registrazione esaminata si concludeva con esito positivo in quanto lo sconosciuto, un pregiudicato noto alle Forze dell’Ordine, era perfettamente immortalato mentre si sedeva vicino alla vittima e con le gambe riusciva a spostare la borsa appoggiata sotto il tavolo per poi occultarla all’interno del proprio zaino e quindi uscire dal locale in direzione del primo binario.

I poliziotti, intraprese subito le ricerche del responsabile e, intuendo che lo stesso potesse già tentare di utilizzare il bancomat o le carta prepagate, hanno sorpreso il ladro nei pressi di un istituto bancario del piazzale della Stazione dove l’uomo, intento a fruire dello sportello bancomat, è stato immediatamente fermato e le varie tessere sottratte sono state recuperate e restituite all’avente diritto.

Lo straniero, un senza fissa dimora con regolare permesso di soggiorno e diverse condanne a proprio carico per rapina, ricettazione e altri reati contro il patrimonio, è stato pertanto arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato.