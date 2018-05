Mancini: “Francia test importante”

Calcio





Nizza, 31 mag. (AdnKronos) – “Sono fiducioso e curioso di vedere quello che puo’ essere il comportamento in campo contro una squadra che per me e’ una delle candidate ad andare in fondo al Mondiale, per noi sara’ un buon test: dovremo avere un buon comportamento in campo”. E’ l’auspicio del ct dell’Italia, Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole degli azzurri a Nizza contro la Francia.

“Noi abbiamo tanti giovani e dobbiamo crescere velocemente, ci sono molti giocatori che giocano in A ma non hanno esperienza internazionale pero’ la devono fare in fretta e questa partita serve a cimentarsi con calciatori che hanno molta piu’ esperienza, anche magari a rischio di non fare le cose benissimo”, prosegue il tecnico jesino nella conferenza stampa della vigilia.

“In questi primi 7 giorni – dice – abbiamo lavorato bene: e’ chiaro che la strada sara’ lunga, purtroppo abbiamo avuto un dramma pero’ solo chi cade in basso puo’ risorgere e ripartire alla grande e noi abbiamo le qualita’ per farlo”.

(Adnkronos)