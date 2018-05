Kaspersky Lab sul podio secondo il report di Gartner “Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms”

(Roma, 31 maggio 2018) – Le minacce rivolte agli endpoint sono in crescita, cosi’ come la richiesta da parte degli utenti per un maggior livello di sicurezza. In questo panorama Kaspersky Lab e’ stato premiato da Gartner per la sua piattaforma dedicata alla protezione degli endpoint (EPP), progettata per aiutare le aziende a prevenire e a difendersi dalle continue minacce. Le soluzioni Kaspersky Lab Endpoint Protection, infatti, sono nella top tre dei fornitori di prodotti EPP nel report “Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms” di Gartner.

Il report di Gartner ha valutato le capacita’ dei fornitori di soddisfare le esigenze di tre diversi tipiu’ di organizzazioni: quelle che cercano soluzioni flessibili e personalizzabili, quelle che richiedono un mix di prevenzione e di capacita’ di ‘detection response – e quelle che puntano a soluzioni focalizzate sulla prevenzione. Per il report sono stati analizzati 21 fornitori che hanno ottenuto un punteggio per le seguenti ‘Critical Capabilities – : prevenzione, console alerting e reporting, funzionalita’ core EDR, risposta avanzata EDR, integrazione di terze parti, suite EPP, servizi gestiti, supporto geografico e supporto OS. Grazie ai punteggi combinati, e’ stata determinata la classifica generale.

Grazie al punteggio totale raggiunto, Kaspersky Lab si e’ posizionata nella top 3 dei fornitori in tutti i casi d’utilizzo, con un punteggio di 3.56, 3.76 e 3.86 su 5, rispettivamente per i casi di tipo A, B e C. I suoi prodotti sono anche stati riconosciuti come perfettamente adatti per le organizzazioni di tipo C, alla ricerca di soluzioni integrate ed efficienti dal punto di vista di costi e risorse.

“Dal momento che ogni azienda ha delle limitazioni in termini di risorse e budget diversi quando si tratta di proteggersi dalle minacce, ogni realta’ ha bisogno di avere accesso ad una forma di protezione per gli endpoint efficace e dotata di una configurazione su misura, per far fronte alle proprie sfide. Il panorama della sicurezza e’ in continuo cambiamento e per questo aggiorniamo costantemente i nostri prodotti dedicati agli endpoint, in modo da soddisfare ogni esigenza aziendale e da aiutare le organizzazioni ad essere sempre un passo avanti rispetto alle cyberminacce che le tormentano tutti i giorni. Raggiungere la Top 3 per ciascuna tipologia di esigenza delle organizzazioni analizzate, ribadisce la nostra missione: fornire una forma di protezione, idonea e affidabile, per qualsiasi tipo di minaccia e per qualsiasi tipo di azienda”, ha affermato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.

Il report di Gartner ha, inoltre, scoperto che le capacita’ di integrazione e di gestione delle soluzioni di rilevamento e risposta continuano ad essere requisiti chiave per le aziende, in grado di aiutarle nella prevenzione e nella difesa delle minacce. L’ultima versione di Kaspersky Endpoint Security for Business offre ai clienti tecnologie di protezione multilivello per difendersi da diversi vettori di attacco. La soluzione, inoltre, puo’ essere completamente integrata con Kaspersky Endpoint Detection and Response, che consente alle aziende di condurre indagini e una forte remediation. Il prodotto, inoltre, offre alle organizzazioni maggiore visibilita’ e capacita’ di gestione granulare della sicurezza per consentire loro di rispondere a qualsiasi sfida informatica possa presentarsi sulla loro strada. Dal momento che la protezione degli endpoint continua ad essere alla base delle forniture di sicurezza IT per ogni azienda, le soluzioni e le competenze di Kaspersky Lab aiuteranno le organizzazioni ad aggiornarsi e ad evolvere nel settore della protezione dalle minacce in continua evoluzione.

Una versione completa del report ‘Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms – di Gartner e’ disponibile qui. Per ulteriori informazioni su Kaspersky Lab Endpoint Protection, e’ possibile visitare questa pagina.

Informazioni su Kaspersky Lab



Kaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Sala Stampa di Kaspersky Lab: http://newsroom.kaspersky.eu/it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://plus.google.com/+KasperskyItKL

https://www.linkedin.com/kasperskylabitalia

https://t.me/KasperskyLabIT

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)