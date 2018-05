Internet x tutti: formazione gratuita per gli over 65

Il mondo digitale ci coinvolge interamente. Per questo la Nuova Provincia di Padova ha avviato un progetto denominato “INTERNETXTUTTI” rivolto a quella fascia di popolazione ultrasessantenne che desidera acquisire conoscenze e competenze di base nell’utilizzo di strumenti digitali (pc, tablet, smartphone) per migliorare e semplificare la vita.

Questo percorso di formazione gratuito vuole essere un’opportunità di avvicinamento al digitale per tutti i cittadini che non possiedono una grande familiarità con i nuovi dispositivi digitali e non conoscono le modalità di utilizzo.

Le persone che rispondono a questo profilo sono specialmente gli anziani, gli over 65 e tutti coloro che desiderano approfondire le conoscenze del mondo digitale. Il numero massimo di partecipanti per ogni singolo corso non supererà le 25 unità.

Il format

Durata Modulo: 2 ore ( 15.00 -17.00)

Durata complessiva incontri: 8 ore ( n. 4 incontri)

Numero partecipanti per corso: 25 persone.

Calendario degli incontri:

– calendario incontri (pdf)

Temi degli incontri (n. 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno):

18 settembre – Gestione di computer / tablet/ smartphone (accensione, conoscenza dei principali applicativi, come salvare i file, come riconoscere la tipologia di file, come scaricare programmi e applicazioni);

20 settembre – Modulo gestione dati personali e sicurezza online;

25 settembre – Come orientarsi sul web, social network e strumenti digitali di comunicazione ( WA e Skype);

27 settembre – Casi concreti in cui il digitale ti semplifica la vita: sito ASL 6 e come prenotare/ scaricare esami e visualizzare informazioni di interesse; siti Comuni: individuare i servizi online e come gestire la modulistica disponibile; siti Inps/Caf: individuare i servizi online e come gestire la modulistica disponibile;- sito Regione Veneto: modulistica online e informazioni di interesse; sito Provincia di Padova: modulistica online e informazioni di interesse.



Per la realizzazione operativa del progetto la Provincia di Padova avrà come partner la Fondazione Comunica, realtà padovana che da più di 5 anni si occupa di promuovere e diffondere una cultura della comunicazione digitale, non soltanto tra chi lo esercita per professione, ma anche tra i cittadini che vogliono confrontarsi con le nuove frontiere del digitale e un nuovo modello di alfabetizzazione digitale.

Modalità di iscrizione

L’adesione al corso potrà essere effettuata telefonando direttamente al numero 049.774724 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00) oppure inviando una mail a: fondazio[email protected] indicando i dati personali del partecipante (nome, cognome, comune di residenza, età, sede di interesse e un contatto telefonico per tutte le comunicazioni organizzative).

Le iscrizioni saranno attive dal 15 maggio al 10 agosto 2018.



La Segreteria organizzativa di Fondazione Comunica rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione ai seguenti recapiti:



Tel. 049774724

mail: [email protected]

(Provincia di Padova)